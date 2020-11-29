Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери. Он отметил, что регионе о семьях и детях остается в центре внимания даже в самые сложные периоды.

«В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери, один из самых добрых и прекрасных праздников. Мама — это самый дорогой человек на свете, который с первого дня в этом мире переживает вместе с нами и радости, и невзгоды. Поддерживает и верит в наш успех, несмотря ни на что. Но сколько бы нам ни было лет, для мам мы навсегда останемся детьми. Это поистине бесценное и удивительное чувство, - говорится в сообщении главы региона. - Любая мама счастлива только тогда, когда у ее ребенка есть все необходимое для гармоничного развития.

В Кузбассе, как и по всей России, забота о семьях и детях остается в центре внимания даже в самые сложные периоды. По предложению Президента Владимира Владимировича Путина введены беспрецедентные меры поддержки материнства и детства. Мы делаем все возможное, чтобы дети в нашей области росли здоровыми и счастливыми, чтобы они могли развивать свои таланты и способности вне зависимости от того, в каком населенном пункте проживают. В рамках национальных проектов мы оснащаем современным оборудованием учреждения дополнительного образования и детские технопарки. Ремонтируем и строим школы и детские сады. Устанавливаем спортивные площадки с безопасным покрытием и тренажерами. Наша цель — сделать так, чтобы всем мамам в Кузбассе было комфортно воспитывать детей, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и благополучии своих семей.

Дорогие женщины! Быть мамой — это самое радостное, но одновременно и самое сложное дело в жизни. Спасибо вам за умение прощать, за терпение и заботу, за силу и нежность. От имени всех кузбассовцев примите искренние поздравления с Днем матери! Пусть у вас будет как можно больше поводов улыбаться! Пусть ваши дети и внуки радуют вас как можно чаще! Здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира, уюта и счастья — вашим семьям! С праздником!».