Застреливший бывшую жену кузбассовец записал предсмертное видео. Фото: Кадр видео

Кузбассовец, который застрелил бывшую жену на глазах детей, записал предсмертное видео. Напомним, что трагедия произошла в Калининграде, куда переехала женщина.

37-летний житель города Кемерово, который 26 ноября в Калининграде на улице Чернышевского убил бывшую жену, после чего совершил самоубийство, записал предсмертное видео. Оказывается, ролик был сделан еще 17 ноября и предназначался для YouTube-канала, который вел покойный.

-Если вы это видео видите, значит, меня уже нет в живых, и еще одного человека, который во всем этом виноват, - говорит мужчина. - Получилось так, что меня коварно и подло обманула [имя бывшей жены]. Сделала все, чтобы я разорился, просто растоптала меня. Сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Она, конечно, не подозревала, думала, что я не смогу. Но я считаю, что я поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще очень плохо. Я не убийца, я не хотел этого.

Он также сообщил, что прожил с женой пять лет, после чего они развелись, есть четырехлетний ребенок. По словам кемеровчанина на него и на ребенка от первого брака он должен был большую сумму алиментов, порядка 600 тысяч рублей

Трагедия случилась в минувший четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского в Калининграде. 37-летний мужчина застрелил свою бывшую 35-летнюю жену, подкараулив ее перед домом. У нее остались двое детей 10 и 4 лет.

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