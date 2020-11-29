Никогда тебя не брошу: полиция Кузбасса присоединилась к флешмобу против отказа от питомцев. Фото: ГУ МВД Кузбасса/ Instagram

Полиция Кузбасса присоединилась к флешмобу «Никогда тебя не брошу» против отказа от домашних питомцев. Главная цель всероссийской акции – призвать людей к ответственности за животных.

Фотографии домашних любимцев с хештегом #никогдатебянеброшу публикуют жители страны в соцсетях. Свой пост в Instagram разместила старший специалист по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», старший лейтенант внутренней службы Вера Паутова, сопроводив его фотографией своей любимицы – кошки Яси. Об этом сообщили в кузбасском ГУ МВД.

- Помните! Животные - не игрушки. Не бросайте их! – говорится в сообщении.

А еще раньше свою фотографию разместила дознаватель УМВД России по городу Новокузнецку старший лейтенант полиции Евгения Филь, На ней любимица девушки - Стефания.

Aлешмоб «Никогда тебя не брошу» призван обратить внимание к проблеме домашних животных, которые по вине людей оказались на улице. Сейчас это особенно страшно, ведь впереди долгая зима и сильные морозы. Будьте ответственными, не бросайте тех, кто вам доверился.

-Пандемия, как это ни прискорбно, проверяет людей на «вшивость» и в этом вопросе. Вчерашних любимцев - «мимимишек» и «пушистиков» - на улицах становится все больше. «Нечем кормить», «не на что лечить», «стал агрессивным», «а у меня вдруг началась аллергия». Так оправдываются бывшие хозяева и выкидывают беззащитное существо на улицу. Хотя для многих наших сограждан это всего лишь оправдание собственной лени, - отметили в кузбасской полиции. - Конечно, мир не без добрых людей. Бездомными животными занимаются и государство, и волонтеры, но это капля в море людской безответственности, от которой страдают вчерашние «живые игрушки». Так быть не должно, и мы абсолютно уверены в этом. Поэтому присоединяемся к флэшмобу #никогдатебянеброшу.