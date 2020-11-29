Губернатор Сергей Цивилев показал свои детские фотографии в День матери

Губернатор Сергей Цивилев показал детские фотографии в День матери. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал свои детские фотографии. Пост в социальных сетях был приурочен ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

«Когда я был маленьким, как на этих фотографиях, наша семья жила в Котласе, это в Архангельской области, - написал Сергей Цивилев в Instagaram. - Зимы там такие же холодные и снежные, как в Кузбассе. Наверное, поэтому одно из самых ярких воспоминаний детства — как мы ездили отдыхать на юг. Думая о той поездке, всегда вспоминаю маму на первом фото — молодую, жизнерадостную, любящую!

У нас всегда была дружная семья, но иногда с младшим братом (на втором фото) приходилось соперничать за внимание мамы. Она много работала, и мы редко видели ее дома».

Будущий губернатор Кузбасса с родителями и братом. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В завершение губернатор пожелал, чтобы у каждого было как можно больше счастливых воспоминаний о детстве, а также призвал беречь матерей и не стесняться выражать любовь и заботу.