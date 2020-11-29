В Кузбассе резко потеплеет до -2 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбасс на смену холодам придет резкое потепление до -2 градусов. Прогноз на последний день календарной осени дали синоптики.

По сообщению Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 30 ноября, по области ожидается -19…-24 градуса, местами -11…-16 градусов. Днем существенно потеплеет – синоптиками прогнозируется -9…-14 градусов, а местами будет -2…-7.

Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Сутки пройдут преимущественно без осадков, лишь на юге региона местами ожидается небольшой снег. Будут наблюдаться изморозь, дымки и дым, гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник столбики термометров покажут -19…-21 градус. Днем потеплеет до -11…-13, а местами будет около -9. Осадков не ожидается, но будет наблюдаться изморозь и гололедь.

-30 ноября на территории Кемеровской области ожидается ухудшение видимости до 1000 метров и менее, - предупредили в гидрометцентре.