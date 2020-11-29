Кузбассовца приговорили к обязательным работам за угон мотоцикла. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кузбассовца приговорили к обязательным работам за угон мотоцикла. Теперь мужчине, который нигде не работает, будет, чем себя занять.

В Ленинске-Кузнецком районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который проходил фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

Летом в полицию обратилась молодая женщина и рассказала, что у нее со двора похищен мотоцикл ИЖ «Юпитер 5», принадлежащий супругу. Сумма причиненного ущерба составила 7 000 рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый нигде не работающий местный житель.

-Похищенный мотоцикл он планировал продать, однако не успел им распорядиться, так как был задержан. Сотрудники полиции изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу, а подозреваемый стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил ленинск-кузнечанина к 240часам

обязательных работ.