МЧС: Дым и изморозь останутся в Кузбассе еще на сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает, что дым и изморозь в ближайшие сутки не покинуть Кузбасс. Их сохранению способствует устоявшаяся погода.

По данным оперативного ведомства, в понедельник, 30 ноября, на территории Кузбасса ожидаются дым, дымки с ухудшением видимости до 1000 метров. Местами гололедица. В МЧС напомнили, что в случае непредвиденных ситуаций следует обратится по телефону 101.

Напомним, что ранее синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщали, что в регионе постепенно начнет теплеть. Так, в понедельник, 30 ноября, по области ожидается -19…-24 градуса, местами -11…-16 градусов. Днем существенно потеплеет – синоптиками прогнозируется -9…-14 градусов, а местами будет -2…-7.

Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Сутки пройдут преимущественно без осадков, лишь на юге региона местами ожидается небольшой снег. Будут наблюдаться изморозь, дымки и дым, гололедица.

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