В Новокузнецке найденная сумочка обернулась для женщины уголовным делом Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Найденная жительницей Новокузнецка дамская сумочка обернулась для нее уголовным делом. Бесхозный аксессуар лежал на лавочке в торговом центре.

В городской отдел полиции обратилась 36-летняя горожанка и рассказала, что неизвестные похитили у нее сумочку, в которой находился сотовый телефон стоимостью более 15 тысяч рублей. Заявительница забыла вещь на лавке в помещении торгового центра. Но вернувшись за ней через несколько минут, женщина своего имущества не обнаружила.

Полиция провела расследование и выяснила, что сумочку нашла 52-летняя женщина. Правда, владелицу она искать и не собиралась, а вместо этого успела удалить с мобильника все данные и заменить сим-карту.

- Следователем отдела полиции «Центральный» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенные сумку и телефон сотрудники вернули законной владелице.