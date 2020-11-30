Жительница Кузбасса открыла сауну в жилом доме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям одной из междуреченских многоэтажек пришлось терпеть соседство с сауной. Лишь после обращения в жилищную инспекцию и судебного разбирательства сауну закрыли.

Одна из предпринимательниц Междуреченска сдала в аренду нежилое помещение, которое находилось в пристройке к многоквартирному дому. Вскоре здесь открылась сауна, из-за которой местные жители потеряли покой: сырость, шум, посторонние запахи сильно мешали им жить, поэтому владельцы квартир обратились за помощью в жилинспекцию.

Вскоре в сауну с проверкой пришли специалисты Ростехнадзора. Они отметили, что в помещении имеется бассейн вместимостью 10 кубометров, причем для его дезинфекции используется средство с истекшим сроком годности, туалеты и душевые располагаются прямо за стеной жилых квартир. В сауне имелась электрическая печь, а на потолке в бассейне была плесень. Все это, как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, нарушало права жителей дома на безопасное проживание.

- Суд обязал гражданку устранить нарушения требований санитарного законодательства путем освобождения помещения от оборудования сауны, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судебные приставы ознакомили ответчицу с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, после чего требования исполнительного документа были исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.