Коронавирус подтвердился еще у 175 кузбассовцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь изменилось число пациентов, заболевших коронавирусом. Точные и актуальные данные по числу заболевших сообщает оперативный штаб.

Еще 175 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Кузбассе на утро 30 ноября. Всего же с начала пандемии заразилось уже 20 905 человек.

Одновременно с этим еще 177 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 252 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3321 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 227 человека.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. В общей сложности число умерших достигло 377 человек.

У мужчины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и неврологической патологии.

У женщины 1936 года рождения из Топков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1959 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

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