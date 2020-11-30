В каких кузбасских городах выявили новые случаи заражения коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Стало известно, в каких городах и территориях медики выявили новых заболевших коронавирусом. В лидерах оказались два кузбасских города.

Больше всего новых случаев заболевания медики выявили в Новокузнецке. Здесь коронавирус диагностировали у 38 человек. В Новокузнецком районе – два заболевших. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 4454 и 276 человек соответственно.

В Кемерове – 37 новых заболевших, а в Кемеровской муниципальном округе – один. В общей сложности число заболевших достигло 4200 и 259 человек соответственно.

В Междуреченске заболели коронавирусом еще 20 человек, с начала пандемии – всего 2177 человек.

В Прокопьевске ковид диагностировали у 19 человек. Общее число заболевших достигло 1161 человек.

В Ленинске-Кузнецком зафиксировали 10 случаев заболевания, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – три. Общее число заболевших – 928 и 143 человек соответственно.

В Беловском районе – восемь заболевших, а в городе Белово – шесть. Общее число - 268 и 1243 человек соответственно.

По семь новых случаев заболевания в Киселевске и Краснобродском.

По пять новых заболевших медики выявили в Полысаеве и Юрге.

В Тайге коронавирус подтвердился у четырех человек, а в Осинниках – у трех.