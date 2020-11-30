Не уступил дорогу и погиб: В Кемерове произошло смертельное ДТП

Не уступил дороги и погиб: В Кемерове произошло смертельное ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Во второй половине дня в воскресенье в Кемерове произошло ДТП. При столкновении машин один человек погиб, а личность одной из пострадавших устанавливается.

В воскресенье, 29 ноября, около 16.30 водитель автомобиля «Лада Калина» выезжал на улицу Волгоградскую с прилегающей территории. 66-летний мужчина проигнорировал одно из важных правил дорожного движения: он не предоставил преимущества автомобилю, который двигался по главной дороге. «Лада Калина» столкнулась с автомобилем BMW.

- В результате ДТП водитель «Калины», мужчина 66 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - С травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека: водитель BMW, мужчина 30 лет, его пассажир, женщина 33 лет, а также пассажир «Калины», женщина, личность которой устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.