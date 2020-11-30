Никто никуда не летит: из-за погоды в Кузбассе нарушилось авиасообщение Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Начиная с пятницы, 27 ноября, в Кузбассе задерживаются авиарейсы, прибывающие в Кемерово и улетающие из областного центра. Причина задержек - погодные условия.

Время прилета самолетов в Кемерово в последние дни сдвигается на 3-9 часов. Так, в понедельник, 30 ноября, задержаны все утренние авиарейсы: из Екатеринбурга - на восемь часов, из Санкт-Петербурга - на 7 часов и 35 минут, из Москвы - на 5 часов 15 минут, из Абакана - на три часа. Соответственно, задерживается и вылет самолетов, также на несколько часов. Причиной таких задержек стали неблагоприятные погодные условия.

- Примерно неделю назад в Кузбассе установился антициклон. Нет никакого движения воздуха - ни вертикального, ни горизонтального. Из-за этого складываются все условия для накопления вредных выбросов в слоях тропосферы, - объяснили в Кемеровском гидрометцентре. - За счет мелких взвесей, которые находятся в воздухе, у нас ухудшается видимость. Например, в субботу наблюдалось ухудшение видимости до 50 метров!

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