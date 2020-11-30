Голосом Владимира Путина отчитали администрацию Новокузнецка за транспортную реформу. ФОТО: кадр видео youtube

Мужчина с голосом, как у Владимира Путина, позвонил в мэрию Новокузнецка и отчитал всех за идущую в городе транспортную реформу. А потом видео с диалогом «президента» и представителя администрации появилось на одном из тематических каналов в YouTube.

- С Бедаревым соедините меня, с Евгением, может, соединить с Кузнецовым, они на местах? Это Владимир Владимирович беспокоит, - с такой фразы мужчина с голосом, похожим на голос президента России Владимира Путина, начал диалог по телефону.

Секретарь не отвечала на вопросы позвонившего - видимо, не поверив в то, что может позвонить президент, а потом звонок и вовсе оборвался.

- Девушка, а что же вы молчите? Или считаете, что можно вот так разговаривать с главой государства? Или думаете, что я не могу и поинтересоваться успехами губернатора? - продолжил мужчина, позвонив еще раз.

При этом он оговорился и назвал мэра губернатором, а к телефону по-прежнему просил пригласить его заместителя - Евгения Бедарева. Мужчина с голосом Путина делал акцент на том, что приемную администрации президента недовольные реформой новокузнечане завалили жалобами.

- На улице же все-таки холодно сейчас, Сибирь, люди мерзнут на остановках! Повнимательней к людям относитесь, - продолжил звонивший. - Вы там с ума, что ли, посходили совсем?! Так мэру и передайте!

Видео с разговором было опубликовано на тематическом канале «Звонит Путин розыгрыш». В свою очередь, в администрации города опровергли информацию о пранке.

- Никаких звонков от президента в приемную не поступало. Это явный фейк! - сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.