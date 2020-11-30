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Общество

Кемеровчане получат юридическую помощь бесплатно

Юридические консультации будут организованы в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова
Яков КРЫМСКИЙ
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Государственная научная библиотека имени Василия Федорова проводит бесплатные юридические консультации

Государственная научная библиотека имени Василия Федорова проводит бесплатные юридические консультации

В декабре 2020 года Государственная научная библиотека Кузбасса имени Василия Федорова в рамках правого просвещения граждан организует бесплатные индивидуальные юридические консультации.

Консультации проводят специалисты:

- прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса - 1 декабря;

- управления пенсионного фонда России в городе Кемерово Кемеровской области - 3 декабря;

- аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе – 9 декабря;

- прокуратуры Заводского района города Кемерово – 10 декабря;

- главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области – 15 декабря;

- Кемеровской областной нотариальной палаты - 16 декабря;

- прокуратуры Центрального района города Кемерово – 17 декабря.

Юридическая помощь оказывается в форме устных консультаций.

Время приема граждан: с 16.30 до 18.00 часов.

Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону: 8(384-2) 44-18-61.

Во время консультации действует масочный режим.

Консультации проводятся в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова по адресу: Кемерово, улица Дзержинского, 19.

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