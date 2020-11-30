Кемеровчане получат юридическую помощь бесплатно

Государственная научная библиотека имени Василия Федорова проводит бесплатные юридические консультации
В декабре 2020 года Государственная научная библиотека Кузбасса имени Василия Федорова в рамках правого просвещения граждан организует бесплатные индивидуальные юридические консультации.
Консультации проводят специалисты:
- прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса - 1 декабря;
- управления пенсионного фонда России в городе Кемерово Кемеровской области - 3 декабря;
- аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе – 9 декабря;
- прокуратуры Заводского района города Кемерово – 10 декабря;
- главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области – 15 декабря;
- Кемеровской областной нотариальной палаты - 16 декабря;
- прокуратуры Центрального района города Кемерово – 17 декабря.
Юридическая помощь оказывается в форме устных консультаций.
Время приема граждан: с 16.30 до 18.00 часов.
Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону: 8(384-2) 44-18-61.
Во время консультации действует масочный режим.
Консультации проводятся в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова по адресу: Кемерово, улица Дзержинского, 19.