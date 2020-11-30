13-летняя девочка упала в реку в Кузбассе. ФОТО: инстаграм пресс-службы администрации Таштагольского района

Прогулка по берегу реки едва не обернулась трагедией для 13-летней школьницы. Она сорвалась и упала в воду.

Чрезвычайное происшествие случилось в Таштаголе: 13-летняя девочка во время прогулки по берегу сорвалась и упала в воду.

- Ей помогли выбраться и доставили в больницу. Состояние стабильное, - сообщает пресс-служба администрации города Таштагола.

Глава Таштагольского района Владимир Макута попросил взрослых напомнить детям об основных правилах поведения зимой. Особый акцент он сделал на том, что тонкий лед таит немало опасностей для жизни и здоровья. А также напомнил о других рискованных зимних развлечениях.

- В зимнее время есть много интересных и увлекательных занятий - катание с горок, на коньках, на лыжах. Но ребятам всегда надо осознавать степень риска. Это наша ответственность взрослых - объяснить, предостеречь. Малышей вообще нельзя оставлять без присмотра, а детей постарше и подростков надо научить осознанности. Если склон выходит на дорогу, с него нельзя кататься. Дорога, кстати, вообще не место для игр - нельзя выбегать на проезжую часть или прицепляться к автотранспорту, - напомнил Владимир Макута.