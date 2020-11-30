Четыре человека погибли при столкновении поезда с машиной с кузбасскими номерами. Фото: ustlabinfo.ru

Страшная авария, в которой погибли четыре человека, произошла вечером 27 ноября. Грузовой состав протаранил легковушку.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. На данный момент известно, что автомобиль с кузбасскими номерами оказался на железнодорожных путях на регулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинске, что на Кубани.

- Следствием установлено, что в 21:50 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станций «Двубратский-Усть-Лабинск» легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом, который ехал из Невинномысска в Туапсе, - приводит слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской «КП - Кубань».

В салоне автомобиля находились четыре человека. Трое из них скончались на месте, еще один – в автомобиле скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось страшное видео момента смертельного столкновения Priora и поезда в Усть-Лабинске

В сети появилось видео, снятое в момент столкновения Priora и поезда в Усть-Лабинске. На кадрах видно, как легковушка заезжает на железнодорожный переезд - водитель хотел проскочить этот участок, но просчитался. Через секунду многотонный состав сносит машину - затормозить поезд просто не успел. (подробности)