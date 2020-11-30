Кузбассовец сознался в интимных переписках с малолетними девочками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кузбасса сознался в интимной переписке с малолетними девочками. Мужчина, который сейчас находится под следствием, знакомился с малолетними в социальных сетях.

По версии следствия, 37-летний житель Кемеровского района с июня 2018 по апрель 2019 года вел переписку интимного характера с четырьмя несовершеннолетними девочками. При этом об их возрасте он точно знал, так как девочки сообщили об этом сами. При этом некоторые увеличили свой возраст, но даже в этом случае он не достигал совершеннолетнего.

-Некоторым из потерпевших мужчина отправлял фотографии интимного характера. О преступной деятельности обвиняемого стало известно в рамках расследования уголовного дела о распространении им порнографических материалов с участием несовершеннолетних, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчина свою вину признает, проведенная экспертиза признала его вменяемым. По переписке проведены лингвистические экспертизы, которые показали наличие тем сексуального характера.

-По фотографиям, которые обвиняемый отправлял потерпевшим, проведены комплексные искусствоведческие экспертизы, результаты которых показали, что изображения являются порнографическими, - добавили в ведомстве. - За распространение порнографических материалов мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.