Директор кузбасской гостиницы скрыла от налоговой более 27 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбасссе директор гостиницы скрыла от налоговой службы более 27 миллионов рублей. Против нее было возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе следствия, 41-летний директор одного из гостиничных комплексов с июля 2014 по октябрь 2016 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на имущество на общую сумму более 27 миллионов рублей. Женщина неправомерно применяла упрощенную систему налогообложения, используя подконтрольную коммерческую фирму, в связи с чем декларации в налоговый орган не представляла.

- Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Пока шло расследование уголовного дела подозреваемая оплатила налоги и возместила причиненный преступлением ущерб. Суд в качестве наказания назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.