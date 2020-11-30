13 миллионов рублей потратят власти Кемерова на общественные туалеты Фото: Екатерина РОМАНОВА

Власти Кемерова намерены потратить почти 13 миллионов рублей на содержание в городе общественных туалетов. Сейчас для выполнения работ ищется подрядчик.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию общественных туалетов. Об этом стало известно из материалов портала госсзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет обеспечить зимнее содержание 18 стационарных и передвижных туалетов и летнее - 62. При этом уборка в них должна осуществляться каждый день.

Стартовая цена контракта составляет более 12,8 миллиона рублей. Эти средства выделит городской бюджет на 2021 год. Заявки принимаются до 8 декабря, сам аукцион пройдет 9 декабря.