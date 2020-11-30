Банк УРАЛСИБ запустил сервис для бизнеса по работе с самозанятыми . Фото: Банк УРАЛСИБ

Сервис автоматически проверяет регистрацию физлица в качестве самозанятого, позволяет составлять и заключать договора и другие документы в электронном виде, оплачивать услуги самозанятых, формировать специализированные чеки и взаимодействовать с ФНС.

Подключиться к сервису можно, направив заявку в свободной форме на электронный адрес selfe@uralsib.ru с указанием своего номера телефона или электронной почты.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15

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