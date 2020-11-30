Три сноубордиста заблудились в Шерегеше. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

В Шерегеше на склоне одной из гор заблудились три сноубордиста. На месте была развернута спасательная операция по их поиску.

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поступил сигнал о том, что трое мужчин катались на сноубордах вне трассы на северном склоне горы Мустаг и заблудились. Самостоятельно мужчины выйти не смогли.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда, которые обеспечивают безопасность отдыхающих на горнолыжных комплексах Таштагольского района, незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили пострадавших. Мужчин эвакуировали на снегоходах к подножию горы.

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