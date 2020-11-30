Тряхнуло: В центре Кузбасса снова произошло землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

В центре Кузбасса снова произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали сейсмостанции.

Неделя в регионе началась с очередных волнений земной коры. По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», оно произошло в понедельник, 30 ноября, в 12.19 по местному времени. Магнитуда подземных толчков составила 2,6. Судя по географическим координатам – 54.60 широты и 86.89 долготы – подземный толчок находился в Беловском районе, недалеко от деревни Инюшка.

Судя по данным геофизиков, подземные толчки носили искусственный характер, проще говоря, были вызваны подземными угольными работами, о чем свидетельствует статус землетрясения – «quarry blast». Хотя в регионе нередки и подземные толчки природного характера, в том числе, как отголоски с соседних территорий, например, Алтая и Хакасии.

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