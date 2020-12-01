Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с бюджетным посланием жителям области. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев, по сложившейся традиции, обратится с бюджетным посланием к жителям области. Оно пройдет в четверг, 3 декабря.

3 декабря на 14-ом заседании законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса глава региона представит перед собравшимися бюджетное послание. По сути, в ходе выступления будут подведены итоги работы в регионе по ключевым отраслям в уходящем 2020 году и намечены планы и основные приоритеты на ближайшее время.

Как и прошлые годы, обсуждаться будет широкий круг вопросов – развитие промышленного производства, ЖКХ, образование и здравоохранение, строительство и энергетика, социальная сфера, культура и спорт, туризм и др.

Как и прежде, «Комсомольская правда – Кемерово» оперативно расскажет обо всех принятых решениях, важных для жителей региона.