Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 1 декабря еще четыре пациента с коронавирусом скончались. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1969 года рождения из Топкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1954 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа и ожирения.

Также стало известно, что заболелb еще 173 человека, таким образом, общее число зараженных составило 21 123. Выздоровелb 211 человек, а за все время пандемии 17 463.

Сейчас медицинскую помощь получают 3279 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 583 человека.