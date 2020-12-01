70-летняя кемеровчанка попросила спецслужбы снять кольцо с пальца. ФОТО: Кемеровская служба спасения

Одной из жительниц Ленинского района областного центра потребовалась помощь спасателей, чтобы избавиться от украшения.

70-летняя пенсионерка из Кемерова вечером обратила внимание на то, что безымянный палец немного отек и обручальное кольцо сидит на нем слишком плотно. Однако особого значения она этому не придала. На следующий день женщина прилегла немного отдохнуть. Разбудила же ее резкая и сильная боль: палец опух, а кольцо так сильно врезалось в кожу, что она не смогла его снять. Тогда кемеровчанка решила обратиться за помощью в Кемеровскую службу спасения.

Специалисты службы спасения тут же выехали по сигналу горожанки. Для того чтобы освободить безымянный палец из плена, потребовался специальный инструмент. С его помощью спасателям удалось снять украшение, а потом врач-спасатель обработал палец кемеровчанки.