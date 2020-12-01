Медработники Кузбасса получат более 194 миллионов рублей

Медработники Кузбасса получат более 194 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Медицинские работники Кузбасса получат более 194 миллионов рублей. Деньги выделит Правительство России.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на специальные выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом.

В общей сложности на поддержку врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, регионам выделено 10 миллиардов рублей. В Кузбасс на эти цели направлено 194, 067 миллиона рублей. Согласно документу, подписанному 26 ноября, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. Минздрав России должен будет провести мониторинг дотаций и отчитаться по ним до 1 февраля 2021 года.