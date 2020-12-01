Новокузнечанам рекомендуют не открывать окна из-за бензапирена и сажи Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Новокузнецке - как и в Прокопьевске и Кемерове - действует режим неблагоприятных метеорологических условий. По данным Роспотребнадзора, здесь превышено содержание вредных веществ в воздухе.

После того как специалисты кузбасского Роспотребнадзора провели отбор проб атмосферного воздуха по 15 загрязняющим веществам и провели лабораторные исследования, они установили, что гигиенические нормативы превышены.

Так, на территориях, прилегающих к Центральному промузлу, в 3,4 раза превышен норматив по бенз(а)пирену и углероду (саже). На территориях, которые прилегают к Кузнецкому и Северному промузлам, в 3,4 раза превышены нормативы по бенз(а)пирену.

При таких превышениях нормативов загрязняющих и вредных веществ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от занятий спортом или тяжелой физической работой на открытом воздухе, сократить время прогулок, отказаться от проветривания помещений. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, нужно получить консультацию лечащего врача. Кроме того, всем рекомендуют отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного, а также как можно больше пить жидкости.