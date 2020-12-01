Тепло до -2 градусов и снег: какой будет погода в Кузбассе 2 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 2 декабря. Ожидается, что в регионе будет тепло - до -2 градусов, а также возможны небольшие осадки.

В ночь на 2 декабря прогнозируется -12… -17 градусов, по югу области до -22. Днем воздух прогреется до -8… -13 градусов, местами будет даже -2… -7. Будет дуть переменный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

В Кемерове в ночь на среду прогнозируется -14… -16 градусов, днем будет -9… -11. Переменный ветер принесет в город небольшой снег.

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