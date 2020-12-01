Ножом и одеялом кемеровчанка остановила ссору с молодым возлюбленным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Едва не закончились трагедией семейные разборки 46-летней кемеровчанки и ее 29-летнего возлюбленного. Начавшийся со словесной перебранки конфликт женщина остановила ножом и одеялом.

В один из октябрьских вечеров 46-летняя кемеровчанка и ее 29-летний сожитель распивали спиртные напитки у себя в квартире. Алкоголь развязал им языки, и влюбленные стали браниться. Постепенно атмосфера накалялась, то и дело звучали нецензурные оскорбления. Тогда женщина решила прекратить конфликт, но способ для этого выбрала опасный.

Кемеровчанка взяла в руки нож и ударила им в грудь сожителя. Тот упал на пол, а женщина накрыла его одеялом. Она побоялась, что мать сожителя, которая находилась также в квартире, заметит кровь. Женщина не ошиблась: увидев лежащего на полу сына, накрытого одеялом, мать забеспокоилась. Потом она увидела рану и вызвала скорую помощь и полицию.

- Потерпевшего госпитализировали, ему своевременно оказали квалифицированную помощь, он остался жив. Подозреваемая была задержана, со следствием она сотрудничает, вину признает, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.