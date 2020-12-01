Кемеровская таможня возбудила дело по факту вывоза 28 вагонов леса в Китай Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту вывоза 28 вагонов леса в Китай. Контрабанда оценивается в сумму более чем 15 миллионов рублей.

Служба Кемеровской таможни по Томской области возбудила уголовное дело в отношении директора организации, которая зарегистрирована в Томске. Как было установлено, руководством осуществлялась незаконная продажа леса в Китай на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, заключенному три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратившему действие.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 год отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тысячи кубических метров, что приравнивается к 28 железнодорожным вагонам. Рыночная стоимость вывезенного леса составила более 15 миллионов рублей.

- Преступление выявлено при взаимодействии с УФСБ России по Томской области и Томским линейным отделом МВД России, - сообщили в Кемеровской таможне.

По закону за данное преступление нарушителю грозит тюремный срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.