В какие города Кузбасса отправят 23 новых автобуса. ФОТО: пресс-служба АПК

Сразу на 23 новых автобуса пополнился автопарк кузбасских транспортных предприятий. Все они разъедутся по разным городам региона.

Среди новых машин – 18 низкопольных автобусов «ЛиАЗ». Каждый из них может перевозить одновременно 105 человек, работает на природном газе. Стоимость каждого автобуса составляет 10,3 миллиона рублей. 10 таких автобусов отправились в ПАТП №4 Новокузнецка, восемь – в автоколонну №1237 города Кемерово.

Кроме того, в регион прибыли пять пригородных автобусов «НефАЗ» вместимостью 44 человека. Эти автобусы работают на дизельном топливе и при этом соответствуют высоким экологическим стандартам. Стоимость каждого такого автобуса – 7,6 миллиона рублей. Один из них отправился в Гурьевск, пол два – в Белово и Ленинск-Кузнецкий.

- Мы последовательно обновляем автопарк кузбасских транспортных предприятий. Закупаем комфортные, вместительные и экологичные автобусы, приспособленные для работы в сибирских условиях. Новый транспорт уже курсирует по маршрутам в разных муниципалитетах. В итоге к 300-летию Кузбасса в регион поступит почти 1100 единиц новой техники. Автопарк предприятий обновится на 60процентов, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, в рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи» на обновление общественного транспорта Кузбасса из областного бюджета выделено более 7 миллиардов рублей.