«Я так орала»: кемеровчанка рассказала, как внезапно стала клиенткой банка

Женщина заподозрила неладное, когда на телефон внезапно пришел пин-код от карты Фото: Александр БОЙКО

Кемеровчанка рассказала, как неожиданно для себя стала клиенткой банка. По словам женщины, на нее без разрешения оформили банковскую карту.

В одном из городских пабликов появился пост жительницы областного центра, которая сообщила о скандальной ситуации в почтовом отделении, произошедшей 25 ноября.

«Я была на почте, чтобы отправить письмо EMS, - рассказывает женщина. - Сотрудница почты в окне № 2 сказала, что нужен паспорт, я ей его дала. После чего она меня сфотографировала, я думаю ну, наверное, для EMS так надо, может, для регистрации в системе или что-то подобное (отправляла впервые).

Далее, по словам кемеровчанки, ей пришел код на телефон, который она назвала сотруднице почты. А следом за ним - SMS с ПИН-кодом от одного из банков. Специалист попросила продиктовать ПИН-код, а на вопрос женщины, что происходит, сообщила, что оформила на нее банковскую карту.

«ПИН-код она уже от оформленной карты требовала! - возмущается автор поста. - Действовала она похлеще телефонных разводил. Я там так орала. А она улыбалась и говорила: «Жалуйтесь, куда хотите, мне от этого ничего не будет». Рядом стояла женщина, сказала, что ей недавно также на почте карту впарили».

В ответ на происходящее посетительница написала официальную претензию, хотя засомневалась, что от этого будет результат. Также женщина обратилась к руководству за разъяснениями, на что получила ответ, что таково некое «указание сверху».

«Карту я заблокировала, - подытожила кемеровчанка, отметив, что далеко не все могут заметить подобные действия со стороны сотрудников, особенно пожилые люди.