Кузбасские врачи рассказали, как проявляется коронавирус у маленьких детей

Кузбасские врачи рассказали, как проявляются симптомы коронавируса у маленьких детей. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

Кузбасские врачи рассказали, как у малышей могут проявляться симптомы коронавируса. Его поначалу можно принять за обычное респираторное заболевание.

- Особенных симптомов у детей нет, начало такое же, как и любого другого респираторного заболевания: общее недомогание, слабость, повышение температуры, - отметила заведующая филиалом детской поликлиники Междуреченска Юлия Рябинина. - И таких проявлений, как аносмия (потеря обоняния. - Ред.) или нарушение вкуса, у маленьких деток не наблюдается.

Она отметила, что если при лихорадке температура поднялась выше 38 градусов, то нужно вызвать врача на дом. Он осмотрит ребенка, назначит лечение и, предположительно, поставит диагноз ОРЗ, если в анамнезе не было контактов с больным коронавирусом. Если был, то в заключении пишется: «Предположительно, ковид». В этом случае забирается мазок на исследование. Если же наблюдается кашель, недомогание и температура до 38 градусов, ребенок отстранен от посещения садика и школы, то в больнице работают кабинеты неотложной помощи, в том числе в субботу.