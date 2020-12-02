Названы причины провала транспортных преобразований в Новокузнецке

Из реформы в революцию: В чем причины провала транспортных преобразований в Новокузнецке. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagam

В Новокузнецке уже две недели, как стартовала транспортная реформа. По мнению горожан - она провалилась, и эксперты объяснили причины.

Во вторник, 1 декабря, в Законодательном собрании Кузбасса прошло расширенное заседание координационного совета, где главы комитетов рассказали о текущем состоянии дел. Председатель комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Владимир Вильчиков сообщил в ходе доклада в том числе о том, что происходит с транспортом Новокузнецка.

- Оптимизировали работу, хотя более точное слово - реформировали, настолько значительные изменения произошли. Необходимость перед всеми стоит, поскольку маршрутное такси, организованное в начале 90-х годов, сегодня, условно говоря, вне закона, поскольку в 220-м законе нет такого понятия, которое регулирует общественные перевозки. И всем городам придется это пройти, - отметил он.

По словам Владимир Ивановича, членам созданного оперштаба в первые дни после реформы приходилось спать по 2-3 часа и экстренно решать возникшие проблемы. Их несколько.

- Самая большая проблема была в том, что пришла компания извне, а местные предприниматели, так сказать, остались за бортом. Поэтому было противодействие - люди остались без работы. Второе - измененная сеть, тут нужно больше обсуждать, больше людей привлекать к ее формированию. Ну и третья, самая главная, проблема - «Питеравто», которое зашло, очень слабо подготовилось, и эти проблемы настроили людей против: в первые два дня многие опоздали на работу, кто-то вообще не смог уехать, потому что рейсов было выполнено менее 50 процентов.

Владимир Вильчиков напомнил, что для стабилизации ситуации был срочно создан оперативный штаб. А также добавил, что подготовка к транспортной реформе уже ведется в Кемерове.

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