В Кузбассе нашли рыбу с паразитами и истекшим сроком годности Фото: Евгения ГУСЕВА

В торговых точках Кузбасса нашли рыбную продукцию с паразитами и истекшим сроком годности. Это выяснилось в ходе проверок Роспотребнадзора.

За девять месяцев этого года специалисты ведомства исследовали более тысячи проб рыбы и морепродуктов по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям, а также на радиацию.

-Не соответствовала установленным требованиям по физико-химическим показателям 1,2 процента пробы рыбной продукции. Рыбная продукция исследовалась на соответствие нормативам по паразитологическим показателям, удельный вес проб рыбной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам составил 2,7 процента. Удельный вес не соответствующей продукции по микробиологическим показателям составил 1,5 процента, сообщили эксперты.

В ходе проверок выяснилось, что в 58 процентах предприятий нарушались условия хранения, правила гигиены персонала и требования к оформлению ценников. Также отсутствовали достоверная информация для потребителя и сопроводительные документы на продукцию, информация о производителе, дате изготовления и сроке годности продукции. Более того, продавалась продукция с истекшим сроком годности. Были замечания к вывесками маркировке товаров.

-Из оборота изъято 17 партий пищевой продукции из водных биоресурсов в количестве 31,5 килограммов по причине отсутствия сопроводительных документов на реализуемую продукцию, наличия в обороте продукции с истекшим сроком годности, - сообщили в Роспотребнадзоре. - За выявленные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 21 индивидуальный предприниматель, должностное и юридическое лицо, граждане на общую сумму более 170 тысяч рублей.