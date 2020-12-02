Под Кемеровом продается особняк за 80 миллионов рублей с собственным бором

Под Кемеровом продается особняк за 80 миллионов рублей. Фото: domofond.ru

Под Кемеровом продается особняк стоимостью почти 80 миллионов рублей. Трехэтажный коттедж находится в 10 километрах от города.

На одной из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже в Кемеровском районе, в деревне Журавлево, коттеджа площадью 481 квадратный метр. За него нынешний владелец просит 79 миллионов рублей. За эту цену покупатель получит особняк в экологически чистом районе, в котором имеется гостиная с камином, несколько спален и санузлов, гардеробная, кухня-столовая и холл-прихожая. В помещениях выполнен дорогой ремонт с применением натуральных материалов, они укомплектованы мебелью и современной бытовой техникой. Интерьер выполнен в разных направлениях - модерн и современный ретро-стиль.

Здание расположено в бору на участке чуть более гектара. Фото: domofond.ru

В объявлении о продаже подчеркивается, что Журавлевский сосноый бор, в котором находится коттедж, - любимое место кузбасской деловой элиты, а также многих важных региональных персон.

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