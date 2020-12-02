10 кузбасских предприятий закрыли из-за нарушений профилактики коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе проверили, насколько четко соблюдаются противоэпидемические меры в магазинах, детсадах, школах, транспортных и промышленных объектах. Всего за неделю было выявлено 20 нарушений.

За неделю специалисты регионального Роспотребнадзора получили 83 сигнала о нарушениях. Проверки провели в 36 учреждениях дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, 26 продуктовых магазинах, 11 транспортных предприятиях, трех предприятиях общественного питания, двух магазинах с непродовольственными товарами, четырех промобъектах и еще одном объекте, который относится к категории «прочие».

Как оказалось, некоторые из них действительно допускали нарушения противоэпидемического режима. Так, чаще всего персоналом и посетителями не соблюдался масочный режим, у работников не было достаточного запаса масок, социальная дистанция не соблюдалась, не было дозаторов с антисептиками и контроля за температурой тела, а в магазинах не обрабатывали корзины и тележки для покупателей.

- С 23 по 29 ноября судами вынесено 20 постановлений о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении 10 хозяйствующих субъектов и административного штрафа на сумму 257 500 рублей, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.