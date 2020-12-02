Еще трое пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе вновь выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом. Так, на утро 2 декабря стало известно еще о трех умерших кузбассовцах, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки скончались еще три пациента, у которых ранее тесты на COVID-19 оказались положительными. В общей сложности число умерших достигло 384 человек.

У женщины 1953 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа.

У мужчины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1953 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа.

Отметим также, что на утро 2 декабря в регионе зафиксированы еще 173 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 296 человек.

Одновременно с этим 194 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 657 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3225 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 702 человека.

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