На 173 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь выросло – так же, как и число смертей и выздоровлений. Оперативный штаб региона опубликовал актуальные данные.

Еще 173 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Кузбассе на утро 2 декабря. Всего же с начала пандемии заразились уже 21 296 человек.

Одновременно с этим еще 194 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности за время распространения коронавируса в Кузбассе выздоровели 17 657 человек.

На утро 2 декабря в регионе медицинскую помощь получает 3225 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 702 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. В общей сложности число умерших достигло 384человек.

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