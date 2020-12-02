Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, на утро 2 декабря число заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло на 173. Названы города и территории региона, где зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом.

Больше всего новых заболевших в Новокузнецке: здесь диагноз подтвердился у 39 горожан.В Новокузнецком муниципальном районе - три новых заболевших. Общее число с начала пандемии - 4533 и 280 человек соответственно.

В Кемерове чуть меньше новых случаев COVID-19 - за сутки здесь заболели еще 38 человек. В Кемеровском муниципальном округе - трое. Общее число заболевших - 4279 и 264 человека соответственно.

В Междуреченске ковид диагностировали у 16 горожан. С начала пандемии здесь заболели 2226 человек.

В Осинниках подтверждено девять новых случаев заболевания, а в Юрге - восемь. Общее число заболевших - 678 и 383 человека соответственно.

По семь новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киселевске и Ленинск-Кузнецке. Кроме того, еще два случая подтвердились в Ленинск-Кузнецком районе. Общее число заболевших - 950, 940 и 145 человек соответственно.

По шесть пациентов с коронавирусом выявлено в Белове и Таштаголе. Общее число заболевших - 1261 и 274 человека соответственно.

В Прокопьевском муниципальном округе коронавирус диагностировали у четырех человек. Общее число заболевших - 97 человек.

По два новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Анжеро-Судженске, Калтане и Топкинском муниципальном округе. Общее число заболевших - 975, 217 и 149 человек соответственно.

И еще один заболевших ковидом проживает в Полысаеве.