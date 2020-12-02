Мэр помог госпитализировать 94-летнего ветерана с ковидом в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Житель Новокузнецка обратился в социальных сетях к главе Новокузнецка. Он рассказал о том, что 94-летнего ветерана не могут никак госпитализировать, несмотря на то, что есть направление.

Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях разместил пост, в котором предложил проголосовать за пять лучших проектов, воплощенных в жизнь в Год Памяти и Славы. Однако в одном из первых комментариев один из горожан посетовал на то, что слава и уважение к ветеранам – лишь на словах, и привел в пример трудную ситуацию в своей семье. Его тетю, 94-летнего ветерана, не могут госпитализировать. Дело в том, что самостоятельно спуститься по лестнице женщина не может, на станции скорой помощи предлагают нанять грузчиков. Однако точного времени, когда прибудет спецмашина, не называют.

«У ветерана, есть направление на госпитализацию, но грузчики отказываются идти в зараженную квартиру, даже за двойную-тройную плату, тем более ожидать там скорую несколько часов. А все родственники, которые могли бы погрузить, сами уже либо госпитализацированы, либо лежат с лихорадкой. Помогите! Нужны те, кто может донести 94-летнего ветерана с первого этажа до скорой! От этого зависит ее жизнь!» - в отчаянии написал горожанин.

Глава города тут же попросил мужчину написать ему данные в личное сообщение, а через два часа появился еще один комментарий от горожанина.

«Сергей Николаевич, огромное спасибо. Тетю очень быстро госпитализировали, хотя еще днем это казалось неразрешимой задачей», - поблагодарил мужчина.

В свою очередь Сергей Кузнецов пожелал ветерану скорейшего выздоровления. А комментаторы тут же отметили, что на всех таких заболевших, к сожалению, мэра не хватит.