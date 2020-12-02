Первые две ледовые переправы заработали в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кузбассе заработали первые две ледовые переправы. В скором времени их число увеличится.

Первые две переправы расположены в поселке городского типа Верх-Чебула на реке Чебула. Прежде, чем первые жители поселка воспользовались переправой, сотрудники Инспекции по маломерным судам МЧС России проверили переправы на соответствие всем требованиям безопасности. Сейчас здесь толщина льда более 20 сантиметров. Протяженность каждой переправы 30 метров.

- Всего на территории области этой зимой запланировано к открытию более 40 переправ. За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы: они чистят переправы от снега, замеряют толщину льда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Помимо этого, безопасность ледовых переправ контролируют сотрудники МЧС. Они напоминают кузбассовцам, что безопасными местами для пересечения водоема зимой можно считать только санкционированные ледовые переправы.

Как определить санкционированную переправу:

- У подхода к пешей переправе стоит знак «Переход разрешен», а сама переправа будет обозначена вехами с обеих сторон от тропинки.

- Автомобильная переправа обозначается вехами с обеих сторон от проезжей части и дорожными знаками с указанием максимальной нагрузки, указаниями на соблюдение необходимой дистанции и необходимости высадки пассажиров.

- Все переправы оборудуются спасательным инвентарем.