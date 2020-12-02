Кузбассовцев предупредили о гололедице и дыме Фото: Яна ПОПОВА

Сотрудники ГИБДД Кузбасса предупреждают кузбассовцев о гололедице и дымке. В такую погоду лучше отказаться от дальних поездок.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в ночь на 3 декабря в Кузбассе ожидается -14…. -19 градусов, при прояснении температура воздуха может опускаться до -25. Днем потеплеет до -5… -10 градусов, местами - лишь до -15. День будет облачным, в некоторых районах ожидается небольшой снег, изморозь, дым и дымка.

Отдельно сотрудники МЧС предупреждают о гололедице на дорогах. А также напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал.

- Помните о том, что в гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - напоминает областная Госавтоинспекция. - В условиях недостаточной видимости сложно правильно определить дистанцию до встречных транспортных средств и их скорость. Избегайте маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Пешеходам также стоит позаботиться о своей безопасности: переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, по возможности использовать светоотражающие элементы в одежде.