Крыша рухнула: в бараке в Кемерове обвалился потолок. ФОТО: телеграм "Инцидент Кузбасс"

В одном из многоквартирных домов города Кемерово произошло ЧП: здесь рухнул потолок. По счастливой случайности никто не пострадал.

Жители дома № 9 по улице Спартака в Кемерове разместили в соцсетях фотографии своей квартиры. На снимках видны куски штукатурки и грязь, а также свисающие сломанные потолочные декоративные плиты.

«Кемерово. Кировский. Общежитие на Спартака, 9, дом разваливается, обвалилась крыша», - так подписала снимки подписчица.

В комнате, где произошло обрушение.ФОТО: телеграм "Инцидент Кузбасс"

В администрации города подтвердили случившееся и отметили, что этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу заключением № 22 межведомственной комиссии от 22 мая 2020 года.

- По факту произошедшего поясняем: в настоящее время произведено обследование помещения. Выявлено, что несущие железобетонные конструкции дома находятся в рабочем состоянии, обрушилась часть штукатурного слоя потолка вместе с декоративной потолочной плиткой. В этой части будут проведены восстановительные работы - в срок до 04.12.2020 УК приступит к их проведению, - сообщили в администрации города Кемерово.

Также представители администрации сделали акцент на то, что на время проведения работ жителям квартиры № 20, где произошло ЧП, будет предоставлено временное жилое помещение.