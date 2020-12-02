Почти как Гринч: кемеровчанин украл елочку. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

Один из жителей Кемерова решил заранее подготовиться к встрече Нового года и пошел выбирать елочку. Правда, не в магазин или в лес, а на улицы города.

Возле одного из магазинов кемеровчанин увидел искусственную елочку, которая особенно ему понравилась. Мужчина, видимо, вообразив себя знаменитым Гринчем, который украл Рождество, приложил некоторые усилия и похитил деревце. Однако он не учел того, что за всем происходящим наблюдала камера.

Сотрудники полиции, просмотрев записи, установили, что похититель – 27-летний местный житель, у которого ранее уже была судимость. Он признался, что просто хотел заранее подготовиться к празднику.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

К слову, елочку у похитителя изъяли и вернули законной владелице.