Схемы движения изменят на двух перекрестках в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

По-новому будет организовано движение на двух перекрестках областного центра. Новые знаки, оповещающие об этом, появятся на перекрестках 3 декабря.

По данным администрации города Кемерово, специалисты ЦОДД проведут замену дорожных знаков, которые указывают направление движения по полосам на Логовом шоссе перед перекрестком с проспектом Шахтеров и улицей Нахимова. Теперь поворот налево, с Логового шоссе на улицу Рутгерса, будет возможен только с крайней левой полосы.

Еще одно изменение коснется пересечения улиц Ракитянского и Нахимова. Здесь будет разрешено движение с правой полосы по улице Ракитянского в направление улицы Коммунальной.

Схемы движения изменят на двух перекрестках в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

- Эти изменения позволят повысить пропускную способность перекрестков и максимально эффективно использовать полосы для движения автотранспорта, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерово..