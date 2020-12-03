Новокузнечанам рассказали о правилах оплаты и пересадочном тарифе в транспорте

Новокузнечанам рассказали о правилах оплаты и беспересадочном тарифе в транспорте Фото: Екатерина РОМАНОВА

На общественном транспорте Новокузнецка вновь необходимо платить за проезд. При этом не на всех автобусах действует пересадочный тариф.

Для того, чтобы оплатить проезд в общественном транспорте, пассажир должен приложить к валидатору транспортную карту или банковскую карту, а при оплате наличными – передать деньги водителю автобуса и получить билет. Если потребуется пересадка, пассажир должен еще раз приложить карту к валидатору при входе в другой автобус или предъявить билет водителю.

- Обращаем внимание, что время действия пересадки составляет 60 минут. Время отсчитывается с момента оплаты поездки, то есть момента первого прикладывания платежного средства к валидатору, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Если первоначально поездка оплачивалась наличными средствами, при пересадке водителю необходимо предъявить оплаченный в предыдущем транспорте билет, где время расчета зафиксировано.

Обратите внимание: транспортная карта учащегося, а также социальные карты действуют только на маршрутах, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальному контракту («Питеравто», ООО «ГК «Профи», ИП Тибейкин, ИП Потанин, ПАТП-1 и ПАТП- 4, троллейбусы, трамваи. Их действие НЕ распространяется на маршруты, работающие в данный момент по нерегулируемому тарифу (345, 27к).

Кроме того, действие пересадочного тарифа распространяется только на маршруты компании «Питеравто», ООО «ГК «Профи», ИП Тибейкин, ИП Потанин. Пересадочный тариф не действует на маршрутах №№ 4, 87, 64б, 345 и 27к, а также в троллейбусах и трамваях.

Напомним, транспортная реформа началась в Новокузнецке 18 ноября со скандала: с утра начала действовать новая маршрутная сеть, которую обслуживают новые перевозчики. При этом в первый же день на маршрут не вышла половина автобусов.

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