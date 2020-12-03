Опубликовано видео пожара в кемеровской школе. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места пожара в кемеровской школе.

Заметив клубы дыма, идущие из окон школы на Комсомольском проспекте, жители окрестных домов сняли момент тушения пожара на видео. Как оказалось, пожар произошел в кабинете завхоза. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера в 11.23. На место выдвинулись 30 человек и девять единиц техники. Уже в 11.42 пожар был локализован, а в 11.44 полностью ликвидирован.

Еще до прибытия пожарных специалисты общеобразовательного учреждения организованно вывели всех детей на улицу.

- До прибытия сотрудником МЧС из здания, где произошел пожар, самостоятельно эвакуировались 116 учеников и 56 сотрудников школы. На настоящий момент пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Специалистам в ближайшее время предстоит установить точные причины и обстоятельства пожара.

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