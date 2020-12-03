Директор кемеровской школы назвал причины пожара, при котором эвакуировали 116 детей.ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Директор кемеровской школы, в которой произошел пожар, рассказал о возможных его причинах и месте, где пожар начался.

Руководитель учебного заведения сообщил о том, что пожар начался в кабинете завхоза в двенадцатом часу дня. В это время в здании находились 116 учеников и 56 сотрудников. Все они успели самостоятельно эвакуироваться еще до приезда пожарных.

- Произошло короткое замыкание, детей мы в течение пяти минут эвакуировали — в первый детский дом, вместе с педагогами. Предупредили родителей, пострадавших нет, учебные кабинеты не пострадали, - сообщил директор школы психолого-педагогической поддержки № 101 Сергей Криковцов.

Также Сергей Кравцов отметил, что до конца недели в школе проведут генеральную уборку, а также проверят исправность пожарной сигнализации. А до тех пор уроки для школьников будут проводиться в режиме онлайн.

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